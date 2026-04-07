Edirne'de Polis Şehitleri Hatıra Ormanı Kuruldu
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek köyünde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Polis Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Törende, kahraman şehitlerin isimlerine ithafen dikilen fidanlar, şehit yakınları tarafından sulandı. Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, bu ormanın şehitlerin anısını yaşatacağını ifade etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, kahraman şehitlerin isimlerinin verildiği fidanlar, düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu. İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, emniyet müdür yardımcıları ve şehit ailelerinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Dualar eşliğinde dikilen fidanlara ilk can sularını şehit yakınları verirken, Emniyet Müdürü Ayhan, "Kahramanlarımızın isimleri bu ormanda sonsuza dek yaşayacak, aziz hatıraları rehberimiz olacaktır" dedi.
Anlamlı etkinlik çerçevesinde, fidanlara şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu levhalar asılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı