Polis Haftası'nda Gazetecilerden Anlamlı Ziyaret

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kale Nokta'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin yanı sıra çok sayıda emniyet mensubu ve gazeteci katıldı.

Birçok olayda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan gazeteciler, bu kez Polis Haftası dolayısıyla emniyet teşkilatını ziyaret etti. Özellikle asayiş ve adliye haberlerinde polislerle sık sık bir araya gelen gazeteciler, bu defa bir olay için değil, anlamlı bir gün vesilesiyle polislerin yanında yer aldı. Ziyarette pasta kesilerek Polis Haftası kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte sembolik pasta kesimi yapıldı. Ardından gazeteciler, Kaymakam Mustafa Çit ve Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ile sohbet etme fırsatı buldu. Sohbet sırasında günün anısına toplu fotoğraflar da çekildi.

Etkinliğe Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Akay ve Selim Turan, cemiyet üyeleri Hamdi Yörür, Toyga İçözü, Mehmetcan Fidan, Selçuk Şişmek ile gazeteci Çiçek Yaman Bozoğlu da katıldı.

Polis teşkilatının özverili çalışmalarına dikkat çeken Cemiyet Başkanı Eren Ayhan, "Emniyet güçlerimizin halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını biliyoruz. Bu anlamlı haftada onların yanında olmak istedik" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, karşılıklı iyi dilekler ve dostane sohbetlerle sona erdi. - MUĞLA