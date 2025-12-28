Haberler

Polis eşleri derneği Söğüt'te üyelerle buluştu
Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, Söğüt ilçesinde gerçekleştirdiği programda üyelere hitap etti ve derneğin faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, ilçe ziyaretleri kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen programda şube üyeleri ve emniyet personeli eşleriyle buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile aile bağlarının pekiştirilmesi hedeflendi. Ziyaret kapsamında derneğin faaliyet alanının genişletilmesi ve üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı. Programda yeni üye kayıtları alınarak dernek çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, "Söğüt ilçemizde üyelerimiz ve personel eşlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu buluşmalarla birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, derneğimizin çalışmalarını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
