Polis eşleri derneği Söğüt'te üyelerle buluştu

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, Bilecik'in Söğüt ilçesinde üyelerle buluştu.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, ilçe ziyaretleri kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen programda şube üyeleri ve emniyet personeli eşleriyle buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ile aile bağlarının pekiştirilmesi hedeflendi. Ziyaret kapsamında derneğin faaliyet alanının genişletilmesi ve üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı. Programda yeni üye kayıtları alınarak dernek çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, "Söğüt ilçemizde üyelerimiz ve personel eşlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu buluşmalarla birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, derneğimizin çalışmalarını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK