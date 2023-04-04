Polis ekipleri sahur sofrasında bir araya geldi Tokat'ta polis teşkilatı, Tokat Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen sahur programında bir araya geldi.

Polis ekipleri sahur sofrasında bir araya geldi

TOKAT - Tokat'ta polis teşkilatı, Tokat Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen sahur programında bir araya geldi.

Tokat'ta polis teşkilatı ekipleri Ramazan ayı olması dolasıyla sahur programında bir araya geldi. Program, Tokat Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun konuşmaları ile başlayan programda şehitler ve Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde vefat eden vatandaşlar anıldı. Polis lokalinde düzenlenen programa; Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Bahri Bostancı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban katıldı.