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Polis Akademisi'nden 'Polis ve Ceza Hukuku' Sempozyumu

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Polis Akademisi, 17-18 Nisan tarihlerinde Ankara'da 'Polis ve Ceza Hukuku' konulu sempozyum düzenleyecek. Etkinlik, polisin yetkileri ve ceza hukuku uygulamaları üzerine tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Polis Akademisi Başkanlığı, 17-18 Nisan tarihlerinde "Polis ve Ceza Hukuku" konulu sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu, 17-18 Nisan'da Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Ali Birinci Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. İki gün sürecek etkinlikte polisin zor ve silah kullanma yetkisinin anayasal ve yasal dayanakları, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve diğer özel kanunlar çerçevesindeki uygulamalar, kolluk eğitimi, denetimi ve orantılılık ilkesi bağlamında karşılaşılan pratik sorunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında hukuki değerlendirmeler, Anglo-Amerikan ve Avrupa hukuk sistemleriyle mukayeseli yaklaşımlar, soruşturma evresinde silah kullanımı, adli sorumluluklar ve ceza hukuku sınırları gibi konular masaya yatırılacak. Sempozyuma üniversitelerden akademisyenler, yüksek yargı organlarından temsilciler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey isimler ve alanında uzman hukukçular katkı sunacak.

Sempozyumun kolluk görevlilerinin yetkilerini hukuki sınırlar içinde kullanmalarını sağlamaya yönelik uygulamalı öneriler sunması ve ceza adalet sistemi içinde insan haklarına dayalı bir denge kurma çabalarına katkı sağlaması bekleniyor. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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