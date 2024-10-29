Üye Girişi
Haberler

Polis Adaylarından 29 Ekim'e Özel Koreografi Gösterisi

Polis Adaylarından 29 Ekim'e Özel Koreografi Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da eğitim gören polis adayları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Ay yıldız ve 101. yıl koreografisi' ile izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Vali Aydoğdu, genç polis adaylarını tebrik etti ve vatan sevgisinin önemine değindi.

Erzincan'da eğitim gören polis adayları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları "Ay yıldız ve 101. yıl koreografisi" beğeni topladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Ay yıldız ve 101. yıl koreografisi" gösterisine Vali Aydoğdu'da katıldı.

Genç polis adayları tarafından gerçekleştirilen koreografi gösterisinin bir bölümünü de beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte drone kumandası ekranından izleyen Vali Aydoğdu, gerçekleştirdikleri güzel koreografi gösterisinden dolayı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz'ı, sıralı amirleri ve genç polis adaylarını tebrik etti.

Vali Aydoğdu, program kapsamında genç polis adaylarına yaptığı konuşmada, "Bulunduğumuz şartlarda vatanımıza, bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Bu sahip çıkma sözde değil hayati olarak olması gerekir. Çünkü yaşadığımız dünyada gençler artık sözlerimize değil ayak izlerimize bakıyor. Vatanını gerçekten sevmek nasıl mı olur? Vatanı sevmek; işimizi en iyi şekilde yapmakla olur, toplumsal barışı sağlamakla olur, vatandaşımızı ötekileştirmemekle olur ve birbirimiz arasında duvarlar örmek yerine, kalpten kalbe bağlar kurmakla olur. Bunun için sizlerin sorumluluğu çok çok daha fazla. Masum ve mazlum insanların nefes alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kıyamete kadar dimdik ayakta durması lazım. Bu, sizlerin gayretiyle, samimiyetiyle, vatan ve bayrak sevgisiyle mümkün olur." dedi.

Daha sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi Yerleşkesi içerisinde POMEM öğrencileriyle birlikte bayrak yürüyüşü yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Ay Yıldız Politika Güvenlik erzincan 29 Ekim Eğitim Yerel Polis

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş

 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?

Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı

Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Totenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Akhisar, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Küçükçekmece, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 29-30 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Karabağlar, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.