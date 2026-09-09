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Polis 105 bin kişiye siber güvenliği anlattı

Polis 105 bin kişiye siber güvenliği anlattı
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Afyonkarahisar’da polis tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen MXGP Motokros etkinliklerinden 105 bin kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen MXGP Motokros etkinliklerinden 105 bin kişiye siber güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde festival alanında açılan stantta ekipler 105 bin kişiye ulaştı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde kentte 9'uncusu düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası MXGP etkinliğinde SİBERAY standı kuruldu. Kiosk cihazı üzerinden düzenlenen bilgi yarışmasına 1350 kişi katılırken, dereceye girenlere 345 adet hediye verildi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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