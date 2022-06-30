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Pirlibey'de şehitlikler yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pirlibey'de şehitlikler yenilendi

Nazilli Belediyesi ekipleri, Pirlibey Mahallesi'nde Şehitlik yenileme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Pirlibey Mahallesi'nde Şehitlik yenileme çalışmalarını tamamladı.

1989 yılında şehit olan Piyade Çavuş Süleyman Çelebi ve 1994 yılında şehit olan Piyade Komando Er Mustafa Akdağ'ın kabirlerinin yer aldığı şehitlikleri baştan sona yenileyen ve çevre düzenlemelerini gerçekleştiren belediye ekipleri, boyama işlemlerinin ardından faaliyetlerini tamamladı.

Çalışmaları yakından takip eden ve bizzat destek veren Pirlibey Mahalle Muhtarı Mustafa Kaner, "Pirlibey Mezarlığımızda şehitlerimiz var. Şehitliğimiz kötü durumdaydı. Başkanımızdan talep ettik. Başkanımızda sağ olsun bizi kırmadı. Yenileme çalışmaları belediye ekipleri tarafından yapıldı. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pirlibey Mahallesi'nde geçtiğimiz ay yol genişletme çalışması yaptıklarını ve akabinde vatandaşlardan gelen talep üzerine şehitliklerde yenileme faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde merkezden kırsala tüm noktalara hizmet götürmeye devam edeceklerinin altını çizdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Akdağ Pirlibey Nazilli Yerel Haberler

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