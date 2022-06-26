Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe: Hep Birlikte Çok Güzel Günler Göreceğiz

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şubesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatlarını kaybedenler için anma programı düzenledi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Alevi halkına türlü işkenceler, katliamlar yapılmasına rağmen Alevi hareketini engelleyemediler. Alevi halkı, sürekli kendisine yeni bir çıkış yolu buldu. Bu yüzden umudum çok yüksek. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

Malatya'da Sabancı Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Latife Ulutaş, "Canilerin başlattığı ve 8 saat süren bir yangının ardından kaybettiğimizi 33 canımızı anmak istedik. Aleviler, bu ülkede tarih boyunca katliama uğramıştır. Sivas'ta, Dersim'de, Maraş'ta, Malatya'da, Gazi'de, Gezi'de bu ülkenin demokrasisi, barışı için can veren yoldaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"KATLİAMLARLA YÜZLEŞMESİNİ ÖĞRENEMEDİK"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ise "Yüreğimiz yanıyor. Kan akmaya devam ediyor ama ne mutlu ki Sivas'ın ışığı da sönmüyor. Bu ışık sonsuza kadar yanacak. Bu topraklar çok katliam gördü ama ne yazık ki bu katliamlarla yüzleşmesini öğrenemedik. Maraş katliamıyla yüzleşebilseydik Madımak katliamı olmayacaktı" diye konuştu.

Cuma Erçe, anma programının ardından şunları söyledi:

"Alevilere yönelik asimilasyon politikalarının çok daha organize bir şekilde yapıldığı, Alevilik kurumlarının içe kapandığı, dışa açılamadığı, tam anlamıyla kıskaçta olduğu bir dönemde, tabii mevcut durumun da farkında olarak bu görevi devraldık ve en iyi şekilde görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimizin olduğu ve olmadığı tüm şehirlerimizde 2 Temmuz anmaları yapılıyor. Madımak katliamında hayatını kaybedenleri anmaya yönelik ciddi bir çalışmanın olmasını önemsiyoruz.

"ALEVİ HALKI SÜREKLİ ÇIKIŞ YOLU BULDU"

Malatya, aynı zamanda Alevi göçünden nasibini almış, Alevilerin en çok terk ettiği şehirlerden birisi haline gelmiştir. Ancak kalanların da bu yola hizmet etmeye, mücadele etmeye devam ettikleri bir kent. Bu nedenle Malatya'daki ve il dışında olan dostlarımıza şunu söylemek isterim ki Malatya'daki Alevi kurumlarına sahip çıkın, onların büyümesini ve yeni yerlerde şubeler açılmasını sağlayın. Bizi ayrıştırmaya çalıştıranlara karşı uyanık olsunlar. Gençlerimize, tecrübeli abi ve ablalarımıza güveniyoruz. Bu umutla ayakta duruyoruz, çünkü şunu biliyoruz ki özellikle Alevi halkına türlü işkenceler, katliamlar yapılmasına rağmen Alevi hareketini engelleyemediler. Alevi halkı, sürekli kendisine yeni bir çıkış yolu buldu. Bu yüzden umudum çok yüksek. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz."

ANKA / Yerel