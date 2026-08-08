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Pınarlar Köyünde Yaz Kur'an Kursu Coşkusu

Pınarlar Köyünde Yaz Kur'an Kursu Coşkusu
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Düzce İl Müftülüğü tarafından 2026 Yılı Yaz Kur’an Kursları kapsamında Pınarlar köyünde düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce İl Müftülüğü tarafından 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında Pınarlar köyünde düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları mahalle etkinlikleri kapsamında Pınarlar köyünde program düzenlendi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı programa Müftü Yardımcısı Selma Velioğlu Çelik de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlikte öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, şiir ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Yarışmalar ve sahne etkinlikleriyle renklenen programda öğrenciler keyifli anlar yaşarken, veliler de gösterileri ilgiyle takip etti. Etkinlikte konuşan Müftü Osman Aydın, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini bilgiler edinmelerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetişmelerine de önemli katkılar sağladığını ifade etti. Program, katılımcılara yapılan ikramların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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