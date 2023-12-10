Pınarbaşı'nda 60 yıllık rüya gerçekleşiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde 'Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni'ne katıldı. İlçenin 60 yıllık rüyasını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'a doğalgaz için ilk adımları attıklarını belirterek, ilçede ihtiyaç sahibi 250 aileye kombi desteği vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yoğun gayretleriyle geçtiğimiz hafta yapılan çalışmaların ardından Felahiye ve Özvatan'a doğalgaz arzı sağlanırken, bugün de Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğalgaz ile buluşması için ilk adım atılıyor. İlk olarak Pınarbaşı ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, burada 'Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni öncesi, heyet tarafından Türklük Anıtı'nda karşılandı. Anıtı ziyaret eden Büyükkılıç, 16 Türk devletini simgeleyen Türklük Anıtı'nda beraberindeki heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Pınarbaşı Belediyesi önünde gerçekleşen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayserigaz Genel Müdürü Ertan Yıldız, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, "Pınarbaşı'mızın kıymetli insanlarına ve başkanımız ile değerli ekibine bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Bu ilçemiz hem Malatya'mızdan hem Kahramanmaraş'ımızdan gelen yolcularımızın buluşma kavşağıdır. Deprem döneminde burada yapmış olduğu fedakarlıkları her zaman övgüye layık diyerek, huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. Büyükkılıç, 4 ilçeden sonra Pınarbaşı ve Sarız'a da doğalgaz için ilk adımları attıklarını belirterek; "Doğalgaz konusu hepimizin gündeminde olan konuydu. Akkışla'mız, Sarıoğlan'ımız, Özvatan'ımız ve Felahiye'miz gaz beklenen yerlerdi, onlar tamamlandı. Şimdi sıra Pınarbaşı'mıza ve Sarız'ımıza geldi. Buralarda ilk adımı atıyoruz. En kısa zamanda altyapı çalışmaları tamamlanmak suretiyle Pınarbaşı'mızda fedakar insanların olduğu, her zaman gururumuz olan, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı insanların olduğu bu güzel ilçemize de gazın verilecek ve doğalgaza kavuşacak" diye konuştu. Birlik, beraberliğin bereket olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi;

"Birliğimizin, beraberliğimizin bereket olduğunu bir kez daha paylaşıyorum. Önümüzde yerel seçimler. Bu yerel seçimler sürecinde gerek Milliyetçi Hareket Parti'mizin gerekse AK Parti'mizin cumhur ittifakı anlayışı içerisinde yapmış olduğu birlikteliğin en güzel meyvelerinin buralarda verileceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın kıymetli genel başkanımız Bahçeli'nin elini güçlendirmek, onların Ankara'da ve dünyada seslerinin daha gür çıkmasını sağlamak sizin vereceğiniz destekle olur. Bu anlamda burada salt bir belediye başkanları seçmeyeceksiniz. Birliğin, beraberliğin bereket olduğunu bir kez daha vurguluyor, Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın."

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise kentteki cumhur ittifakı anlayışının tüm ülkeye örnek olduğunu belirterek; "Kayseri'nin cumhur ittifakı anlayışı kapsamında Türkiye'ye örnek olacak iş birliği anlayışı ve çalışma performansı ile her yönüyle göz doldurdu. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh bey, sağ olsun dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı Kayseri'ye davet etti ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde kendisi ile bir toplantı gerçekleştirdik. O toplantıda şehrimiz ile alakalı toplantının ana gündemi olan ilçelerin doğalgaza erişimi konusuydu. Bu konunun sürekli takipçisi olduk" şeklinde konuştu. Bu hizmetin Pınarbaşı'nın uzun süreden beri beklediği bir hizmet olduğuna vurgu yapan Özdemir, şöyle konuştu;

"Buradan sonra inşallah karşımızda yerel bir seçim daha var. Burada irade sizde, yetki sizde, iki tane Memduh var, övgüye hakikaten layıklar. Yarına kimin çıkacağını bilemeyiz, Cenab-ı Allah neye hükmeder bilemeyiz, biz kuluz, niyet ederiz, Allah'a sığınırız, gayret ederiz, hedeflerimiz doğrultusunda, sevdamız, inandıklarımız doğrultusunda. İşte bu bilinçle mühim olan gökyüzünde hoş bir sada bırakmaktır. Huzurlarınızda iki Memduh başkana da teşekkür ediyorum, sizler çoktan gökyüzünde hoş bir sada bıraktınız. Aradan yıllar da geçse torunlarınızın torunları da gelse Pınarbaşı'da sizler saygıyla, hürmetle, sevgiyle, hayırla anılacaksınız. İkinize de teşekkür ediyorum."

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da kurucu liderleri Alparslan Türkeş'in ata toprağı Pınarbaşı'da böyle hizmetlere şahit olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Ersoy, Başkan Büyükkılıç'a tüm ilçelere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Menduh Uzunluğu başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın vermiş olduğu desteklerle çok güzel hizmetlere imza attı" diyerek, ilçede yapılan hizmet ve yatırımları anlattı. Kayserigaz Genel Müdürü Ertan Yıldız ise, "Bugün burada bir müjdeyi veriyoruz. Bu sayede 110 kilometrelik hat yapacağız. 9 mahalleye doğalgaz getireceğiz. Hedefimizde ilk aşamada 1800 vatandaşımızı doğalgaz ile buluşturmak var" dedi. Başkan Büyükkılıç'ın 5 yıldır planlamayı yapmaları için sürekli yardımcı olup, yor gösterdiğini, emeklerinin çok büyük olduğunu belirten Yıldız, emeklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'tesisat sizden, kombi bizden' sloganı ile "Bu güzel sözleri, bu güzel övgüleri, bu güzel birlikteliği bir hediye ile taçlandırmak istiyorum" diyerek, Pınarbaşı'nın güzel insanlarına 250 tane kombi hediye edeceklerini söyledi. Daha sonra Büyükkılıç, Sarıoğlan, Özvatan ve Sarız ilçelerinde de ihtiyaç sahibi ailelere kombi desteği vereceklerini belirterek, "250'şer de onlara diyoruz. Kombisini alamayan, ihtiyaç sahibi aileler başımızın tacıdır. Biz de destek olalım, herkes bu imkandan istifade etsin" dedi. Pınarbaşı programının ardından Büyükkılıç, beraberindeki protokol ile birlikte, Sarız Belediyesi önünde doğalgaz altyapı çalışması başlangıç törenine katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz, 5 yıldır Kayseri'de 2 bin kilometreden fazla hat yapıp, 650 binden fazla aboneye hizmet vererek, vatandaşlara keyifli, konforlu, ekonomik, güvenli doğalgaz sunuyor. - KAYSERİ