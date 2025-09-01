Pijan Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği İlk Genel Kurulunu Yaptı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Pijan Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği (Pijander), ilk genel kurulunu yaptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Pijan Aşireti Kültür ve Dayanışma Derneği (Pijander), ilk genel kurulunu yaptı. Genel kurulda bir araya gelen dernek üyeleri, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, aşiretin kültürel değerlerini yaşatmak, dayanışmayı güçlendirmek ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Dernek Başkanı Mehmet Alkurt yaptığı konuşmada, "Amacımız geçmişten gelen kültürel mirasımızı korumak, gençlerimize aktarmak ve birlik ruhunu canlı tutmaktır. Pijan Aşireti'nin her ferdini bu çatı altında görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Toplantıda, yapılacak sosyal, kültürel ve dayanışma faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Dernek üyeleri ise dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, dernek çalışmalarına destek sözü verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alkurt başkanlığındaki Pijander yönetim kurulu üyeleri Mustafa Doğan, Mehmet Emin Ceyhan, Ahmet Yılmaz, Osman Şimşek, Fadıl Yalçınkaya, Ahmet Polat, Cabir Aslan, İsmet Yılmaz, Salih Ok, Necip Çilkız, Müslüm Taşdemir, Muhammed Yılmaz ve Cuma Aslan'dan oluştu. - GAZİANTEP