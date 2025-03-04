DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor

İmralı heyeti, kritik tarihi verdi: Başlıyoruz
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı

Bahis soruşturmasında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a kötü haber
Beykoz Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak

Beykoz Belediyesi'nde seçim kararı
CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

CHP'nin İstanbul İl Kongresi için soruşturma başlatıldı

Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerifleri Gönüllü Bakım Altında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de, Bilgisayar Mühendisi Özer Celep, Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerifleri'nin bakımını 2008 yılından beri gönüllü olarak üstleniyor. Kutsal emanetlere titizlikle sahip çıkan Celep, bu önemli görevi 40 binden fazla noktada gerçekleştirerek nesilden nesile ulaştırmayı amaçlıyor.

Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif'leri Müslüman coğrafyada birçok ailede ve camide muhafaza ediliyor. Bu mübarek emenatlerin bakımını 2008'den beri İstanbul Şişli'de Bilgisayar Mühendisi Özer Celep gönüllü olarak yapıyor.

Şişli'de Bilgisayar Mühendisi Özer Celep, Peygamber Efendimiz'in Mukaddes Emanetlerinin bakım ve onarımını gönüllü olarak gerçekleştiriyor. Özer Celep, 15 yıl önce Kadir Gecesi'nde gittiği bir camideki Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerifi'nin muhafaza edildiği sandığın yıprandığını görünce hayatı değişti. Celep, o tarihten itibaren Peygamber Efendimiz'in, Mukaddes Emanetleri nesilden nesle bugüne kadar aktarılarak gelenleri, gelecek nesillere ulaştırmak için çalışmaya başladı. Çalışmaları Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. Celep, dünyanın birçok ülkesinde büyük bir titizlikle kendisine getirilen emanetleri restore ediyor. Kutsal emaneti eski muhafazasından çıkaran Celep, bakımlarını ve temizliğini yaptıktan sonra balmumunu değiştiriyor. Ardından da emanet yeni muhafaza içerisine yerleştirilerek gelecek nesillere ulaşması için hazırlıyor. Öte yandan, Celep restorasyonunu yaptığı Kutsal emanetleri dairesinde sergiliyor.

"40 bin fazla noktada efendimiz restorasyonu yapılan bir hizmete dönüştü"

Özür Celep, "2008 yılında başlayıp bu zaman kadar gelen, 40 bin fazla noktada efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) restorasyonu yapılan bir hizmete dönüştü. Dünyanın her yerinden bir şekilde emanetler buraya geliyor ve burada bakım ve onarımı, restorasyonu, genel temizlikleri, bohçaları, sandıkları fiilen ücretsiz bir şekilde uygun bir şekilde yapılıyor. Balmamu malzemenin üzerine konulup büyüteçli kutularda daha rahat görülmesi sağlanıyor. Sakal-ı Şerifi destimal denilen özel mendillerle 41 kat sarılıyor.

Efendimiz'in saçı şerifleri, beyazların saç şerifleri devamı halen beyazlamaya devam ediyor. Genel temizlikleri yapıldıktan sonra özel hazırlanmış balmumuyla emaneti besliyoruz. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) saçları gün gün uzuyor. Aynı zamanda beyazlama devam ediyor. Yavuz Sultan Hanı biliyoruz. Kutsal Emanetleri bizzat kendi getirdi. O zamandan bu zamana devam ettiğinde nerede bir Müslüman ülke varsa oradaki topluluklarla Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) emanetleri bu zamana kadar taşıyarak bugünlere eriştirdiler. Gerçekten fikirlerine başvurduğumuz kıymetli alimlerimiz var. Sanat alimlerimiz var. Osmanlı ve Selçuklu ecdadımızın yapmış olduğu hassasiyet çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bugünkü teknolojiye birleştiğimizde çok farklı bir çok çalışma ortaya çıkıyor. Orijinalse kıymeti maneviyatı yüklendiği için ayrı bir önem arz ediyor. Bu mukkades emanetlerin günümüzde benzerlerid e imal edilyor. Bunun yapılmasında bir sıkıntı yok ancak bunu alan kişi tarafından benzeri olduğunun bilinmesi lazım. Orjinal gibi satılaması ahlakı değildir. Allah ve resulünü hatırlatan her şey çok çok kıymetli işin içerisinde insanları kandırmadan" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
img

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
img

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde! Hayali ihalenin sevkiyatı petrol tankeriyle yapılmış

Hayali ihaleye garip sevkiyat! Petrol tankeriyle domates taşımışlar
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.