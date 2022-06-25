Pervari Yaylalarında Çobanlık Yapan Ressam: "İleride İstediğim Tek Şey, Dünyaca Ünlü Tablo Yapmak"

YUSUF ELİK

Yazları Siirt'in Pervari ilçesi Çemikari Yaylası'nda çobanlık yaparak ailesine yardım eden Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Hüseyin Abay, hedefinin ileride dünyaca ünlü tablo yapmak olduğunu, Picasso ve Van Gogh'u ilham aldığını söyledi. Abay, "Üç ay süre boyunca burada kazandığımız parayla kışın okula gidiyoruz. İmgesel çalışıyorum, figür çiziyorum. Ağaç olur, taş olur, dağ olur gördüğümü çiziyorum" dedi.

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi okuyan Hüseyin Abay, yaz aylarında ailesiyle birlikte göçerlik yapıyor. Hem keçi güden hem de resim yapan Abay, burada kazandığı üniversite masraflarını çıkarıyor. Abay, gelecek planlarını ve hayalini şöyle anlattı:

"Şırnak'ta oturuyorum. Aileme yardım etmek için geldim buraya. Okul hayatım Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Resime gitmemin nedeni de bu olabilir diye düşünüyorum. Çok ilham alıyorum bu tür işlerden.

"BENİ HOCAM KEŞFETTİ"

Doğadayken taşlarla çizimler yapıyordum. Sonra okula gittim, hocam keşfetti beni. Birkaç portre yapıyordum. Sonra imgesele dönüştürdü. Daha sonra yağlı boya, guaj boya. Sonra ilerlediğimi fark ettim. O da dedi ki; 'güzel sanatlar bölümüne geç.' Oraya yazıldım, kazandım, 2. sınıf öğrencisiyim şu an. Heykel yapıyoruz, kille çamurla.

"PİCASSO VE VAN GOGH GİBİ TABLOLAR YAPMAK İSTİYORUM"

İleride yapmak istediğim tek şey, dünyaca ünlü yağlı boya tablosu yapmak. Örnek olarak Picasso'yu alıyorum da Vinci, Van Gogh. Onlardan ilham alarak yapmaya çalışıyorum. Yılın üç ayı buradayız, yazın buradayız. Sonra gidiyoruz, okula devam ediyorum. Biz 14-15 yıldır göçerlik yapıyoruz. Buradan üç ay sonra gideceğiz. Orada yine okula devam edeceğim, resim yapacağım. Unutmamak için kağıt getirdim yanımda, kalem getirdim."

"KAZANDIĞIMIZ PARAYLA KIŞIN OKULA GİDİYORUZ"

Yaylada kazandığı parayla okul masraflarını karşıladığını belirten Abay, "Burada mesela peynir falan satıyoruz, et satıyoruz, keçi satıyoruz. Geçim kaynağımız onlar oluyor. Üç ay süre boyunca burada kazandığımız parayla kışın okula gidiyoruz, okulumuzu okuyoruz. İmgesel çalışıyorum, figür çiziyorum. Mesela gördüğüm ağaç olur, taş olur, dağ olur gördüğümü çiziyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Hüseyin Abay (Resim Bölümü Öğrencisi)

ANKA / Yerel