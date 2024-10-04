Üye Girişi
Haberler

Peru'da Görülen Güneş Tutulması 'Ateş Çemberi' Oluşturdu

Peru'da Görülen Güneş Tutulması 'Ateş Çemberi' Oluşturdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkelerinde gerçekleşen güneş tutulması, Peru'da ince ve parlak bir halka oluşturarak görsel bir şölen sundu. Tutulma, yerel saatle 14.00'te başlayarak 15.30'a kadar gözlemlendi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen güneş tutulması ateş çemberi oluşturdu.

Güney Amerika ülkelerinde salı günü 'ateş çemberi' olarak adlandırılan güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatırken, kalan kısmında ise ateş çemberini andıran ince ve parlak bir halka oluştu. Peru, Şili, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay, Uruguay'da gözlemlenen güneş tutulması görsel şölen oluşturdu. Tutulma Peru'da yerel saatle 14.00 sıralarında başlayarak 15.30'a kadar kısmen gözlemlendi. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güneş Tutulması Güney Amerika Etkinlikler Hava Durumu Yerel Yaşam Dünya Şölen Güneş

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)
title