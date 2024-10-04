Peru'da Görülen Güneş Tutulması 'Ateş Çemberi' Oluşturdu

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen güneş tutulması ateş çemberi oluşturdu.

Güney Amerika ülkelerinde salı günü 'ateş çemberi' olarak adlandırılan güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in yüzde 90'ını kapatırken, kalan kısmında ise ateş çemberini andıran ince ve parlak bir halka oluştu. Peru, Şili, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay, Uruguay'da gözlemlenen güneş tutulması görsel şölen oluşturdu. Tutulma Peru'da yerel saatle 14.00 sıralarında başlayarak 15.30'a kadar kısmen gözlemlendi. - LİMA