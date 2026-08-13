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Bandırma'da Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Oluşturdu

Bandırma'da Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şölen Oluşturdu
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Her yıl ağustos ayında gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, Bandırma'da gökyüzü meraklıları tarafından Dutliman Mahallesi'nde gözlemlendi. Işık kirliliğinin az olduğu bu bölgede vatandaşlar, gece boyunca meteor izlerini çıplak gözle takip etti ve bazı meteorları fotoğrafladı. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan meteor yağmuru, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Her yıl ağustos ayında gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, Bandırma'da da gökyüzü meraklıları tarafından gözlemlendi. Kent merkezinin ışıklarından uzak Dutliman Mahallesi'ne gelen vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünde beliren meteor izlerini takip etti.

Dünya'nın, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların bulunduğu bölgeden geçmesiyle meydana gelen Perseid meteor yağmuru, ağustos ayında en yoğun dönemlerinden birine ulaştı.

Bandırma'da ışık kirliliğinin az olduğu Dutliman Mahallesi'ne gelen gökyüzü meraklıları, meteor yağmurunu çıplak gözle izlerken, bazı meteorlar fotoğraf makineleriyle de görüntülendi.

Perseid meteor yağmuru, meteorların gökyüzünde çıkıyormuş gibi göründüğü Perseus takımyıldızından adını alıyor. Meteorlar, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından geride kalan küçük parçacıkların Dünya atmosferine yüksek hızla girmesi ve sürtünme nedeniyle yanması sonucu oluşuyor.

Gece boyunca gözlem yapan vatandaşlar, gökyüzündeki meteor geçişlerini takip ederek bu görsel şöleni fotoğraflamaya çalıştı. Dutliman Mahallesi'ndeki gözlem, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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