Perre Antik Kent'te Canlandırma Projesi Hayata Geçirildi

Perre Antik Kent'te Canlandırma Projesi Hayata Geçirildi
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Adıyaman'ın Perre Antik Kent'inde gerçekleştirilen canlandırma projesi ile tarih daha canlı hale geliyor. Proje kapsamında ziyaretçiler hologramlar ve üç boyutlu görsellerle antik yaşam hakkında bilgi alacaklar.

Adıyaman'ın önemli turizm noktalarından biri olan Perre Antik Kent'te yürütülen canlandırma projesi hayata geçirildi.

Kommagene Uygarlığının 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent'te turistleri yeni sürprizler karşılayacak. Adıyaman Valiliği İl Özel İdare bütçesiyle hayata geçirilen ve GAP İdaresinin katkı sunduğu canlandırma projesinde, bin 800 yıl önce kullanılan kollu pres yöntemiyle yapılan üzüm işliği, 71 basamaklı 2 bin yıllık mezarda hologram, taş kesim ocağında vinç sistemi, Roma Çeşmesi yanında ise yürüme yolu yapıldı.

Perre Antik Kent'i ziyarete gelen turistler yapay zeka desteği ile hazırlanan üç boyutlu görselle (hologram) karşılaşacak. Perre Antik Kent'in 2 bin yıl önce garnizon komutanı olan Gaius Valerius Pereus'un eşi Julia Pereus'un üç boyutlu görseli ve seslendirmesi ile turistler karşılanacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve protokol üyeleri projenin açılış kurdelesini keserek, yapılan çalışmaları inceledi. Perre Antik Kent'te protokol üyeleri tarafından temsili olarak kazı çalışmaları da başlatıldı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Perre Antik Kent'te hayatın, medeniyetin en yüksek olduğu dönemlerde yaşamın belirli yönleriyle, canlandırılması ve hemen arkamızda yer alan mezar alanlarında da nekropol alanında mezarların nasıl oluştuğu, işte onların içerisinde kimlerin yattığı, yine o günkü yaşama dair şifrelerin insanlara bir şekilde verildiği bir alan haline geldi. İşte şimdi arkamızda bir üretim alanı var. Burada üzüm işleniyor. Bunun tamamen o günkü teknolojiyle, o günkü ekipmanla canlandırılarak bunu insanlarımızın beğenisine sunmuş olduk. Mezarlarda canlandırmalar gerçekleştirildi. Buralarda kimlerin yattığını, o günkü yaşam şartlarını, onların hikayelerini hologramlarla, modern teknolojiyle de ziyaretçilerimize anlatan bir mekanizma oluşturuldu. Tabi tüm gayemiz sahip olduğumuz değerin vatandaşlarımıza daha güzel bir şekilde sunulabilmesi. Sunumumuzun güzel olması da işte ziyaretçilerimizin daha fazla ilgisini çekerek, daha fazla ziyaretçi bu alana yönlendirilebilmesi. Biz tüm bölgeye gelmek isteyen vatandaşlarımızı, turistleri Adıyaman'ımıza da davet ediyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Yaralarımızı sardık, sarmaya devam ediyoruz. Ziyaretçilerimizin de buna çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Yaralarımızı sarma noktasında bize moral motivasyon vereceklerini düşünüyoruz. Ben tüm bölge heveslilerinin, turizm gönüllülerini bu bölgeye gelmesini özellikle istirham ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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