Pendik'te Motosikletli Kuryeyi Sıkıştırarak Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Pendik'te motosikletli kuryeyi iki araç arasında sıkıştırarak ağır yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl, hakim karşısına çıktı. Kızıl savunmasında; "Tamamen can ve mal güvenliği endişesiyle yaptım. Taksiciler ile motosikletler arasında bağlantı sezdim" dedi.

Olay, 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye Fatih Ferah arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırarak uzaklaşmak istedi. Duruma öfkelenen Kızıl, otomobiliyle motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli kurye Fatih Ferah, öndeki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Motosikletli kuryeyi çarparak ağır yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu Vedat Kızıl, müşteki Fatih Ferah, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"Geçmişe dönük olaylara bakınca bende panik ve korku oldu"

Mahkemede savunma yapan sanık Vedat Kızıl, "Öncelikle iddia edilen suçu kabul etmiyorum. Öldürme kastım olmadı. Olay öncesinde fırına ekmek almaya gittim. Sonrasında evime giderken trafiği geçmek istedim ticari taksici öndeki yolumu kesti. Çeşitli hakaretler küfürler savurdu. Esnaf, taksiciyi sakinleştirdi. Aynı istikamette kavşaktan dönüş yaparken hemen ardından bir motosikletli geliyordu. Bana çarptın diyordu. Sana çarpmadım dedim ve sağ çekmedim. Ardından beni takibe devam etti. Başka bir motorlu daha geldi. İki motosikletli tarafından taciz edilmeye başlandım. Motosikletli taksiden kaçamadın bizden mi kaçacaksın dedi. Bu taciz cadde boyunca devam etti. Önümü kesmeye çalıştı. Ben bir şekilde aralarından sıyrılıp eve varmaya çalıştım. Trafik durunca motorculardan biri sağ aynamı kırdı önümü kesti. Önümde tartıştığım taksiden biri de vardı. Geçmişe dönük olaylara bakınca bende panik ve korku oldu. Kaçmak istedim. Sağda çıkış yolu gördüm, oradan kaçmak istedim. Geçmek isterken önümü kesen motorcuya çarpmış bulundum. En son çekici ile arasında kaldığını gördüm. Daha sonra ticari taksi şoförünün saldırısına uğradım. Saldırı biter bitmez aracı geri aldım. Taksicinin saldırısı devam etti. Tamamen can ve mal güvenliği endişesiyle yaptım. Taksiciler ile motosikletler arasında bağlantı sezdim. Durup dururken bana saldırıyorlardı" dedi.

"Yanlış bir şey yaptım yanına geçip aynasını kırdım"

Müşteki Fatih Ferah, "Seyir halindeydim. Caddeye girdiğimde bir motorcunun bu şahsa hakaret ettiğini gördüm. Olayda 2 taksici vardı tanımıyorum. Aralarında tartışma gördüm. Tartışmaya dahil olmak istedim. Motorcuyu sakinleştirdim. Şahıs aracı üzerime sürdü. Biraz ileri alıp motordan indim. Tartışma tekrar devam etti. Şahıs motoru da çarparak devirdi. Ben tutanak tutmak istediğimizi belirttim. Kaskımı çıkarıp ben sizi ayırdım ne yapıyorsun dedim. O esnada gaza basıp devam etti. Devam ettim sağa çek tutanak tutalım dedim. Camını kapatınca yanlış bir şey yaptım yanına geçip aynasını kırdım. Önüme döner dönmez son sürat beni çekiciyle araya sıkıştırdı. 10 saniye gazı bırakmadı nefessiz kaldım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Kasım'a erteledi. - İSTANBUL