Pendik'te İETT Otobüsünde Kadın Yolcular Arasında Kavga

Pendik'te İETT Otobüsünde Kadın Yolcular Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te bir İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay anları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te bir İETT otobüsünde 2 kadın yolcu arasında yer verme kavgası çıktı. Yolcuların birbirlerine saldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te sefer yapan 132V hatlı İETT otobüsünde kadın yolcular arasında yer verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadın yolcuların birbirlerini çekiştirdiği ve saldırmaya çalıştığı görüldü. O anlar otobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Bakan Tekin, öğretmen çiftin çocuk sayısını duyunca dondu kaldı
Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Fatih Altaylı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.