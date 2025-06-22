Pendik'te İETT Otobüsünde Kadın Yolcular Arasında Kavga

Pendik'te bir İETT otobüsünde 2 kadın yolcu arasında yer verme kavgası çıktı. Yolcuların birbirlerine saldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te sefer yapan 132V hatlı İETT otobüsünde kadın yolcular arasında yer verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadın yolcuların birbirlerini çekiştirdiği ve saldırmaya çalıştığı görüldü. O anlar otobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. - İSTANBUL