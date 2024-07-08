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Pendik Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolunda Tünel Işıkları Kapandı

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Pendik Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolunda bulunan bir tünelde gece saatlerinde tünel ışıkları bilinmeyen bir nedenle kapandı. Işıkların olmaması nedeniyle tünelden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Pendik Kurtköy- Pendik Bağlantı Yolunda bulunan bir tünelde gece saatlerinde tünel ışıkları bilinmeyen bir nedenle kapandı. Işıkların olmaması nedeniyle tünelden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay, İstanbul Pendik İlçesi, Kurtköy - Sabiha Gökçen Bağlantı Yolunda bulunan tünelde yaşandı. Çalışmalar devam eden tünelde akşam saatlerinde tünelin aydınlatma ışıkları bilinmeyen bir nedenle kapandı. Işıkların olmaması nedeniyle seyahat eden sürücüler tünelden geçerken zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Tünelden geçen sürücüler bu duruma sitem etti. Tünelin ışıksız halleri ise tünelden geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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