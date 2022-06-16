Pendik'e şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'e şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Muharrem Çam - Yerel
 - Güncelleme:

Pendik'e şehit ateşi düştü Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehadet haberi Pendik'teki ailesine verildi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu.

Pendik'e şehit ateşi düştü

Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehadet haberi Pendik'teki ailesine verildi

İSTANBUL - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu. Şehadet haberi Kemik'in Pendik'teki aile evine iletilmesi üzerine cenaze evine gelen aile yakınları ve komşuları şehit uzman çavuş için dualar okudu.

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik gece sat 01.30 sıralarında şehit düştü. Şehidin Pendik'teki aile evine şehadet haberi iletildi. Sokağına taziye çadırı kurulan ve binasına Türk bayrağı asılan şehit evine şehit uzman çavuş Kadir Kemik'in aile yakınları, sevenleri ve komşuları gelerek şehit için dualar edildi ve Kur'an tilavet edildi. Şehit uzman çavuşun anne ve babasını ise hastanede olduğu öğrenildi.

Şehidin komşusu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim de oğlum asker, nasıl olacak bilemiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Gencecik daha 20 yaşında. Devletimiz buna bir çözüm bulması gerekiyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz, dün olmuş bugün haber geldi. Babası sabah işe gidiyor. Yolda haber vermişler ondan sonra ambulans geldi. Ciğerimiz yanıyor. Allah ciğerimizi yakların ciğerini yaksın "dedi.

Şehidin köylüsü Veysel Tiryaki, "3 Yıldır askerdi. Pençe-Kilit Operasyonunda taciz ateşinde şehit düşüyor. Acımız büyük, akrabası köylüsü oluyorum. Babasını amcasını tanıyorum onlar da zaten hastanedeler. Bekar olduğunu biliyorum. Komutanları köydeki muhtara ulaşmış annesine babasına ulaşamamış haber köyden geldi biz de o şekilde öğrendik" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in bugün ikindi namazına müteakiben 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Kavakpınar Koca Mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title