Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesindeki Araç Kazasında Piyade Astsubay Buğra Çalgay Şehit Oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz” açıklamasını yaptı.

ERKAN KARACA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır dileriz" açıklamasını yaptı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit düştü. Şehit asker Çalgay, bir erkek çocuk babasıydı. Şehit Çalgay'ın Çorum'da yaşayan ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Buğra ÇALGAY, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."