Pelitli Barajı'nda Boğulmuş Domuz Bulundu

Pelitli Barajı'nda Boğulmuş Domuz Bulundu
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Pelitli Barajı'nda Boğulmuş Domuz Bulundu
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Pelitli Barajı'nda çevre denetimi yapan Jandarma, boğulmuş bir yaban domuzuna rastladı. Hayvan uygun yöntemlerle gömüldü ve bölgedeki temizlik çalışmaları yapıldı.

Pelitli Barajı'nda ölü domuz buldu

YOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde çevre denetimi yapan Jandarma personeli barajda boğulmuş domuz buldu.

HAYDİ, Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Aydıncık'ta bulunan Pelitli Barajı'nda çevre kirliliği ve kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Baraj içinde yapılan kontroller sırasında, boğulmuş bir yaban domuzuna rastlandı. Hayvan, uygun yöntemlerle bacağından bağlanarak su kenarına çekildi ve kepçe yardımıyla gömülerek bertaraf edildi.

Orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı olarak baraj çevresindeki ormanlık alanlar kontrol edildi ve bölgedeki biriken çöpler toplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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