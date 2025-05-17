Pelikanlar İznik Gölü'nü Süsledi

Pelikanlar İznik Gölü'nü Süsledi
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Pelikanlar İznik Gölü'nü Süsledi
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Bursa'da İznik Gölü Boyalıca sahillerinde pelikan ve leyleklerin oluşturduğu görsel şölen, gölde yüzerek güzel havanın tadını çıkaran bu kuşlarla gerçekleşti.

Pelikanlar İznik Gölü'nü süsledi

BURSA - Bursa'da İznik gölü sahillerinde pelikan ve leylekler görsel şölen oluşturdu.

Bursa'da İznik Gölü Boyalıca sahillerinde sahillerde gezen leylek ve pelikanlar görsel şölen oluşturdu. Kendilerini görüntüleyen insanlara aldırış etmeyen pelikanlar gölde yüzerek güzel havanın tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN - Yerel
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