Pegasus Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da 'Pegasus Çocuk Ormanı' - Haberler

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Pegasus Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da 'Pegasus Çocuk Ormanı'

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Pegasus Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da 'Pegasus Çocuk Ormanı'

Pegasus Hava Yolları, 23-24 Nisan tarihlerinde uçan her çocuğun biletini TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidana, fidanları ise 'Pegasus Çocuk Ormanı'na dönüştürecek.

Pegasus Hava Yolları, 23-24 Nisan tarihlerinde uçan her çocuğun biletini TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidana, fidanları ise 'Pegasus Çocuk Ormanı'na dönüştürecek. Proje kapsamında toplam 15 bin fidan dikimi yapılacak.

Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Pegasus'la uçan her çocuğun biletini TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidana dönüştürecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bağışlanacak fidanlarla Pegasus Çocuk Ormanı oluşturulacak. Bu tarihlerde söz konusu hava yolu şirketi ile uçan tüm 0-12 yaş arası çocuklar adına toplam 15 bin fidan dikimi yapılacak.

Pegasus Çocuk Ormanı projesini bir tanıtım filmiyle duyuran havayolu şirketi, filmde Atatürk'ün emaneti çocuklara sahip çıkmanın bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktan geçtiğini vurguluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer." sözüyle biten tanıtım filmine youtube.com/watch'v=ssYd140vh7k adresinden ulaşılabildiği belirtildi. - İSTANBUL

Pegasus Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da 'Pegasus Çocuk Ormanı'

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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