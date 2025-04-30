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Pazaryolu'nda Devasa Yılan Gözükenler Şaşırttı

Pazaryolu'nda Devasa Yılan Gözükenler Şaşırttı
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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 3 metre uzunluğundaki dev yılan, bahçesinde çalışan İlhan Öztekin tarafından görüntülendi. Öztekin, yılanı görünce korktuğunu ve bölgedeki insanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

3 metrelik devasa yılan böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 3 metre uzunluğunda devasa yılan görenleri şaşırttı.

Bahçesinde çalışırken dev yılanı görüntüleyen İlhan Öztekin, insanların bahçelerde ve arazide yalnız gezmemeleri ve çocukların tek başına bahçelerde dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Öztekin, yılanı görünce korktuğunu bölgede ilk defa bu şekilde büyük bir yılan gördüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET YILMAZ - Yerel
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