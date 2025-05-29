Pazaryeri'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Pazaryeri'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu Yapıldı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında yapılan toplantıda, birliğin faaliyetleri ve gelecek dönem planları ele alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, birliğin faaliyetleri ve önümüzdeki dönem planları ele alınırken, genel kurulun ardından encümen üyeliği seçimleri de gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde İl Genel Meclisi üyeliklerine Ekrem Yunak ve Mayir Küçük seçilirken, muhtar temsilcileri olarak Karaköy Muhtarı Adem Açık ve Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan encümen üyeliğine seçildi.

"Amacımız vatandaşlarımızın memnuniyetini ve refah düzeyini artırmaktır"

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, "Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da köylerimizin altyapı, ulaşım, içme suyu ve çevre düzenlemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Amacımız sadece hizmet götürmek değil, aynı zamanda köylerimizi daha yaşanabilir hale getirerek vatandaşlarımızın memnuniyetini ve refah düzeyini artırmaktır. Bu kapsamda tüm kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya, köylülerimizin sesine kulak vermeye ve iş birliği içerisinde hareket etmeye kararlıyız" dedi.

Toplantıya katılan tüm birlik meclisi üyelerine teşekkür eden Kaymakam Kahraman, birlik ve beraberlik içinde yürütülecek hizmetlerin önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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