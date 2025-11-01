Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan Köy Muhtarları ile Altyapı Değerlendirmesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, köylerin altyapı başta olmak üzere öncelikli ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi.

Pazaryeri Kaymakam Muhammet Mustafa Kara başkanlığında düzenlenen muhtarlarla toplantıda ilçeye bağlı köylerdeki mevcut durum, altyapı ihtiyaçları ve 2026 yılı bütçe planlaması çerçevesinde yapılması planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle köylerin içme suyu sorunları öne çıktı. Muhtarlar, yaklaşık dört köyde içme suyu temininde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirirken, altyapı eksikliği, su depolarının yetersizliği veya uzun süreli arızaların gündeme geldiği belirtildi. Su sorunlarının çözümü için Kaymakamlık bünyesinde ilgili kurumlarla koordinasyonun arttırılacağı, öncelikli köylerde kapsamlı bakım onarım çalışmalarının yanı sıra gerekirse yeni kaynaklar ve sistemlerin devreye alınacağı ifade edildi.

"Suyu altyapı sorunlarını çözmeye yönelik ilk etap yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Kaymakam Kara, "Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz ve köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hızlı çözümler üreteceğiz. Yılsonuna kadar değerlendirilecek öncelikli köylerimizde içme suyu altyapı sorunlarını çözmeye yönelik ilk etap yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hiçbir köyümüz susuz kalmayacak, köylerimizdeki su sorununu en kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Ayrıca toplantıda köy yollarının bakım onarımları, tarımsal desteklerin artırılması ve kırsal kalkınma projelerinin hızlandırılması da gündeme geldi. - BİLECİK