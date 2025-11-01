Haberler

Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan Köy Muhtarları ile Altyapı Değerlendirmesi

Pazaryeri Kaymakamlığı'ndan Köy Muhtarları ile Altyapı Değerlendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, köy muhtarları ile bir araya gelerek altyapı ihtiyaçlarını ve su sorunlarını ele aldı. Köylere yönelik yapılacak yatırımların planlandığı toplantıda, su temini ve altyapı eksiklikleri öncelikli konular arasında yer aldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kaymakam Muhammet Mustafa Kara köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, köylerin altyapı başta olmak üzere öncelikli ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi.

Pazaryeri Kaymakam Muhammet Mustafa Kara başkanlığında düzenlenen muhtarlarla toplantıda ilçeye bağlı köylerdeki mevcut durum, altyapı ihtiyaçları ve 2026 yılı bütçe planlaması çerçevesinde yapılması planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle köylerin içme suyu sorunları öne çıktı. Muhtarlar, yaklaşık dört köyde içme suyu temininde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirirken, altyapı eksikliği, su depolarının yetersizliği veya uzun süreli arızaların gündeme geldiği belirtildi. Su sorunlarının çözümü için Kaymakamlık bünyesinde ilgili kurumlarla koordinasyonun arttırılacağı, öncelikli köylerde kapsamlı bakım onarım çalışmalarının yanı sıra gerekirse yeni kaynaklar ve sistemlerin devreye alınacağı ifade edildi.

"Suyu altyapı sorunlarını çözmeye yönelik ilk etap yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Kaymakam Kara, "Muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz ve köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hızlı çözümler üreteceğiz. Yılsonuna kadar değerlendirilecek öncelikli köylerimizde içme suyu altyapı sorunlarını çözmeye yönelik ilk etap yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hiçbir köyümüz susuz kalmayacak, köylerimizdeki su sorununu en kısa sürede çözeceğiz" dedi.

Ayrıca toplantıda köy yollarının bakım onarımları, tarımsal desteklerin artırılması ve kırsal kalkınma projelerinin hızlandırılması da gündeme geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.