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Pazaryeri Kaymakamı'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Pazaryeri Kaymakamı'na Hayırlı Olsun Ziyareti
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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, yeni Hükümet Konağı açılışında Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman'ı ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin kültürel ve turistik potansiyelinin artırılması için projeler görüşüldü.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'a yeni Hükümet Konağında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında, Kaymakam Kahraman ve Müdür Bircan, ilçenin kültürel ve turistik potansiyelini artırmaya yönelik iş birlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Kahraman, yeni Hükümet Konağı'nın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, iş birliğine vurgu yaptı. Yeni Hükümet Konağı, modern yapısı ve donanımı ile Pazaryeri ilçesinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedeflendiği belirtildi. Müdür Bircan, yeni binanın ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, Kaymakam Kahraman'a görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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