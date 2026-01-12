Haberler

Pazaryeri derbisinin kazananı Karaköyspor oldu

Bilecik 1. Amatör Küme B Grubunda oynanan Pazaryeri derbisinde Karaköyspor, Pazaryerispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sırasında yaşanan gerginlikler ve kırmızı kartlar dikkat çekti.

Bilecik 1. Amatör Küme B Grubunda hafta sonu Pazaryeri sentetik sahasında oynanan Pazaryeri derbisinin kazananı Karaköyspor oldu.

Karaköyspor olumsuz hava şartları altında oynanan karşılaşma sonunda rakibi Pazaryerispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Karşılaşma Karaköyspor'un ev sahipliğinde oynanırken alınan karar gereği Pazaryerispor taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Tribünleri dolduran Karaköyspor taraftarları maç boyunca takımlarına desteğini sürdürdü. Karaköyspor, karşılaşmanın 33. dakikasında gelişen atak da Batuhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Metin Mumcu'nun sert ve düzgün vuruşu ile 1-0 öne geçti. karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla noktalanırken karşılaşmanın 2. yarısına Pazaryerispor daha istekli başladı. Pazaryerispor ikinci yarıda çok sayıda tehlikeli atak gerçekleştirmesine rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı. Karşılaşma da başka gol olmayınca Karaköyspor karşılaşmayı ilk yarıda attığı gol ile 1-0 kazandı.

Karşılaşmada zaman zaman ortam gerilirken Karaköyspor' 4 oyuncu, Pazaryerispor da ise 1 oyuncu kırmızı kart gördü. Çok sayıda futbolcunun sarı kart ile cezalandırıldığı karşılaşma sonunda 3 puanı hanesine yazdıran taraf Karaköyspor oldu. Hakemin bitiş düdüğü ile saha içerisinde olaylar meydana gelirken polis ekipleri her iki takım oyuncularını ustalıkla sakinleştirdi. Alınan 3 puanın ardından Karaköysporlu futbolcular köye girişlerinde büyük sevgi gösterisiyle karşılandılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
