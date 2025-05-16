Pazaryeri Anaokulu 2024-2025 Eğitim Yılında Yenilenecek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Anaokulu, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı sonunda kapsamlı bir onarım sürecine girecek. İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, okulun modern ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşacağını müjdeledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün koordinesinde yürütülen eğitim yatırımları kapsamında, il genelinde 35 okulda geniş çaplı tadilatlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Pazaryeri Anaokulu da yenilenerek çağın eğitim standartlarına uygun hale getirilecek.

Kaymakam Kahraman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir milletin gerçek gücü, sahip olduğu eğitimli ve erdemli nesillerle ölçülür. Pazaryeri Anaokulumuz, çocuklarımızın ilk adımını attığı en önemli eğitim yuvalarından biridir. Sayın Valimiz Şefik Aygöl'ün liderliğinde yürütülen eğitim yatırımları çerçevesinde, okulumuz modern, güvenli ve ihtiyaçlara uygun bir yapıya kavuşacaktır. Sadece fiziksel bir yenileme değil, geleceği şekillendirecek bir eğitim ortamı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anaokulunda yapılacak onarım çalışmaları kapsamında okulun fiziksel altyapısı güçlendirilecek, eğitim materyalleri yenilenecek ve öğrencilere daha güvenli bir ortam sunulacak. Yetkililer, sürecin tamamlanmasının ardından Pazaryeri Anaokulu'nun ilçeye değer katacağını belirtti.

Onarım süreci hakkında detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor. - BİLECİK