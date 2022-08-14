Pazarlı Taksiciler, Ardeşenli Taksiciler ile Görüştüğünü İddia Ettikleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'yı Cimer'e Şikayet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 14 Mayıs’ta açılan Rize-Artvin Havalimanı’nda; 16 Ağustos’ta yapılması beklenen taksi hizmetleri ihalesi öncesinde karşı karşıya gelen Pazar ve Ardeşenli taksiciler ayrı ayrı kooperatif kurdu. Pazarlı taksiciler; Ardeşenli taksiciler ile görüşüp, fotoğraf çektirdiklerini iddia ettikleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı CİMER’e şikayet etti. Pazarlı taksiciler, şikayetlerinde; “Çayeli ve Ardeşen Şoförler Odası Başkanlarının Rize Milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı ile çektirmiş oldukları fotoğraf ile ‘İki kardeş ilçe’ başlığı altından sosyal medyada paylaşılmış, Pazar ilçemizi ve çalışmalarımızı soyutlarcasına yapılan bu eylem toplum nezdinde tepkilere sebebiyet verilmiştir” dediler.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 14 Mayıs'ta açılan Rize-Artvin Havalimanı'nda; 16 Ağustos'ta yapılması beklenen taksi hizmetleri ihalesi öncesinde karşı karşıya gelen Pazar ve Ardeşenli taksiciler ayrı ayrı kooperatif kurdu. Pazarlı taksiciler; Ardeşenli taksiciler ile görüşüp, fotoğraf çektirdiklerini iddia ettikleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı CİMER'e şikayet etti. Pazarlı taksiciler, şikayetlerinde; "Çayeli ve Ardeşen Şoförler Odası Başkanlarının Rize Milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı ile çektirmiş oldukları fotoğraf ile 'İki kardeş ilçe' başlığı altından sosyal medyada paylaşılmış, Pazar ilçemizi ve çalışmalarımızı soyutlarcasına yapılan bu eylem toplum nezdinde tepkilere sebebiyet verilmiştir" dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta törenle hizmete açılan Rize-Artvin havalimanında taksici esnafının yolcu alabilmesi için gereken ihalenin hala yapılmaması taksiciler arasında tartışmalara neden oluyor. Pazar ve Ardeşen ilçelerinde taksici esnafının yolcu alabilmesi için gereken ihalenin hala yapılmaması iki ilçenin taksicileri arasında gerginlik çıkıyor.

Geçen ay Pazarlı taksiciler, korsan yolcu aldığını iddia ettikleri Ardeşenli taksicileri hem şikayet hem de protesto etmişti. Ardeşenli taksiciler ise konvoy oluşturarak Ardeşen Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatmış, Belediye Başkanı Avni Kahya'nın kendilerine sahip çıkmadığını öne sürüp, Kahya ile tartışmışlardı.

İHALE 16 AĞUSTOS'TA

Pazarlı 86 taksici, 16 Ağustos'ta yapılacak havaalanındaki taksi ihalesine katılabilmek için kooperatif kurdu. S.S. Pazar Kızkulesi Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hızır Şükrü Doğanay'ın AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'yı CİMER'e şikayet ettiği öğrenildi. Doğanay şikayetinde; Yazıcı'nın Çayeli ve Ardeşenli taksicilerle bir araya geldiğini iddia etti. Doğan şikayetinde, şu iddiaları sıraladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye;

Sayın Cumhurbaşkanımız; talimatlarınız nezdinde Rize ili Pazar ilçesi hudutları dahilinde 2017 yılında yapımına başlanılan Rize-Artvin Havalimanı ismini alan havalimanımız 14 Mayıs 2022 tarihinde siz değerli devlet büyüğümüz nezaretinde hizmete açılmıştır. Ülkemize ve bilhassa memleketimize göstermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı Pazar halkı ve taksici esnaflar olarak sizin duacınız. Rabbim sizden razı olsun.

Rize ili Pazar ilçesinde faaliyet göstermekte olan S.S. Pazar Kızkulesi Havalimanı Taksiciler Kooperatifimiz 30/05/2017 tarihinde başkanlığım nezdinde kuruldu. Havalimanımızın temel atma töreni ile birlikte daha verimli olabilme ve işleyişi kolaylaştırma namına 2017 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Takdirlerinizle havalimanımızın açılış sonrası hava Hudut kapısı olarak belirlenmiş, yörede büyük bir teveccühle karşılandı.

"SİZİN SAYENİZDE ARAÇLARIMIZI YENİLEDİK"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret Odası Başkanlığınca düzenlenen eğitsel kurslara şoförlerimizin katılımını sağlayarak havalimanımıza gelen misafirlerimize üstün hizmet verme namına hazırlıklarımızı tamamladık. Siz değerli büyüğümüz sayesinde araçlarımızı yeniledik.

S.S. Pazar Kızkulesi Havalimanı Taksiciler Kooperatifimiz 30/05/2017 tarihinde kuruldu. 14/05/2022 Tarihinde Rize-Artvin Havalimanı açılışı sonrası, 30/05/2022 tarihinde Ardeşen Taksiciler Kooperatifi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ve Çayeli Hava Limanı Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi ise - 06/06/2022 tarihinde kurduruldu.

Çayeli ve Ardeşen Şoförler odası başkanlarının Rize milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı ile çektirmiş oldukları fotoğraf ile 'İki kardeş ilçe' başlığı altından sosyal medyada paylaşılmış Pazar ilçemizi ve çalışmalarımızı soyutlarcasına yapılan bu eylem toplum nezdinde tepkilere sebebiyet verilmiştir.

"İKİ İLÇENİN ODA BAŞKANLARI YASAYA AYKIRI EYLEM İÇERİSİNDELER"

Yaşanılan bu süreç sonrası hukuk üstünlüğüne inanan bizler ihale şartnamesi ve ihale gününü beklemekteyken Ardeşen ve Çayeli Şoförler Odası başkanları havalimanı içerisinde illegal bir şekilde hak arayışı içerisine girmişler usul ve yasaya aykırı bir şekilde gerçekleşen eylemler yöremize ayrı bir zarar vermektedir. Toplum nezdinde de hoş karşılanmadığı gibi yöremiz bu tarz eylemlerle anılmamalıdır.

"HAYATİ YAZICI İKİ İLÇENİN KOOPERATİFİNE ÖNCÜLÜK ETTİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız; havalimanımızın açılışı sonrası Sayın Hayati Yazıcı'nın öncülüğünde Çayeli ve Ardeşen ilçesinde bulunan taksiciler kooperatifleştiler. Rize-Artvin havalimanı taksi hizmetlerinin kiralanması kapsamında düzenlenecek olan ihaleye ilişkin Şartnamenin koşullarını oluşturma namına yapılmış bir durumdur. Bu nedenledir ki Havalimanı taksi ihalesinin bir an evvel düzenlenmesi şüpheye ve kuşkuya sebebiyet vermeme namına ilçemizde faaliyet gösteren S.S. Pazar Kızkulesi Havalimanı Taksiciler Kooperatifini saf dışı bırakılması doğrultusunda yapılan eylemlere karşı hakkaniyetli bir şekilde hukukun üstünlüğünü göz önünde bulundurulmalıdır."

Görüntü: Taksicilerin Daha Önce Yaptığı Protestolardan (ARŞİV)