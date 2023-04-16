Pazarcık'ta yaşam alanları çoğalıyor: Jandarma ekipleri depremzedeler için çadır kuruyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevlendirilen jandarma ekipleri, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için yeni yaşam...

Pazarcık'ta yaşam alanları çoğalıyor: Jandarma ekipleri depremzedeler için çadır kuruyor

KAHRAMANMARAŞ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevlendirilen jandarma ekipleri, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ardından da 600 depremzede ısı yalıtımlı çadırlarda barınacak.

7,7 büyüklüğündeki ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor. Pazarcık koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında ilçede yaşayan depremzedelerin gıda, hijyen, barınma ihtiyaçları, sosyal ve eğitim alanları gibi yürütülen çalışmalar kurumlar arası koordinasyonla devam ediyor.

Depremin ardından afet bölgesinde görevlendirilen Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazarcık'ta yaraların sarılmasına destek olmak için yürütülen çalışmalara katıldı. Jandarma ekipleri, Atatürk Parkı'nda altyapısı tamamlanan alana çadır kent kurmaya başladı. Aydınlatma için gereken elektriği kendisi üreten ve ısı yalıtım özelliği bulunan 150 İsveç çadırın bir kısmı kuruldu. Konteynere benzeyen dış görünümleri ile farklı bir tasarıma sahip olan çadırlarda yaklaşık 600 depremzede barınacak. Ramazan Bayramı'nın ardından da depremzede vatandaşların yeni çadırlara yerleştirilmesi planlanıyor.

Pazarcık ilçesinde görevli Kırıkkale'nin Çelebi Kaymakamı Mehmet Soylu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, afet yönetiminin çok dinamik bir süreç olduğunu ifade ederek, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

"Barınma, beslenme ve hijyen ihtiyaçları giderildi"

Afetin ilk gününden itibaren Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu koordinesinde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaymakam Soylu, "Afet yönetimi çok dinamik bir süreç. İlk andan bu güne kadar her an talepler, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler değişiyor. İlk gün arama kurtarma çalışmalarımız, kara yolu ulaşımı olmayan köylere ulaşmamız, akabinde vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve hijyen ihtiyaçları giderildi" dedi.

"Vatandaşlarımızın bir çoğu konteyner kentlere yerleşti"

Devletin tüm imkanlarını sahaya yansıttıklarını anlatan Soylu, "Şuanda ise devletimiz tüm imkanlarını bu süre içerisinde o kadar sahaya yansıttı ki, artık vatandaşlarımızın bir çoğu konteyner kentlere yerleşti. Vatandaşlarımızın kalacakları çadır kentlerde alanları genişletmeye güçlendirmeye gayret ediyoruz. Şuanda da o noktalardan birindeyiz. Burası da ilçemizin Atatürk Parkı. Dönem içerisinde yaklaşık 2 bin depremzede vatandaşımızın ikamet ettiği ve çokta memnun oldukları bir alan" diye konuştu.

"Çadırların zeminleri beton yapıldı"

Yeni barınma alanları oluşturduklarını kaydeden Soylu, "Biz burada yeni bir alan oluşturduk. Oldukça fazla sayıda tuvalet, duş, çamaşırhane ve etüt merkezleri gibi alanlar oluşturduk. Tüm zemini ve altyapısı konteyner kentlerle aynı şekilde. Yaklaşık 600-700 vatandaşımız arkamda görmüş olduğumuz çadırlarda ikamet ettireceğiz inşallah. 'İsveç çadırı' diye tabir edilen İsveç'te üretilen çadırlar. Bizim koordinemizde (Kırıkkale Valiliği) yine tüm alt yapısını ve sosyal donatı alanlarını hazırlıyoruz. Bu çadırların zeminleri beton yapıldı. Kanalizasyon sistemleri, su sistemleri ve alanı AFAD'ın uygun gördüğü çadır kentin tüm özelliklerini içinde barındıracak şekilde planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaymakam Soylu, Pazarcık'taki tüm çadırların kurulumunu da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), jandarma ve emniyet teşkilatının rol aldığını sözlerine ekledi.