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Patnos'ta Kış Yardımları Öğrencileri Mutlu Etti

Patnos'ta Kış Yardımları Öğrencileri Mutlu Etti
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İstanbul'da yaşayan Patnoslu iş insanı Metin Esin, Patnos'taki köy okullarında okuyan bin öğrenciye kışlık bot, mont ve oyuncak yardımı yaptı. Yardımlar, ilçe yönetimi ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam'ın girişimleri üzerine İstanbul'da yaşayan Patnoslu iş İnsanı Metin Esin Patnos'ta köy okullarında okuyan bin öğrenciye kışlık bot, mont ve oyuncak yardımı yapması, okul idarecilerinin ve öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Yaptığı yardımların dağıtımına eşiyle beraber katılan iş insanı Metin Esin, yapılan yardımların her sene artarak devam edeceğini söyledi. İş insanı Esin, "Doğduğum ilçeye maddi manevi her türlü yardımı yapmaya hazırım, çocuklarımızın yüzündeki tebessüm beni ve ailemi oldukça mutlu etti, bu yardımları Patnos ilçemizde okuyan öğrencilerimize ulaştırmamızda öncülük eden başta ilçe Kaymakamımız Hasan Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Zeynep Oğuz Çam müdürümüze ve bizlere eşlik eden bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum"dedi

Gelen yardımları öğrencilere dağıtan Patnos Kaymakamı Hasan Taş, yaptığı açıklamada "İş İnsanı Metin Esin tarafından ilçemizde okuyan öğrencilere göndermiş olduğu bu anlamlı yardımları bizi son derece onurlandırmıştır. Gönderilen yardımları ilk etapta ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize dağıttık. Bu yardımdan yararlanan öğrencilerimizin yüzündeki gülücükler onların ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor. İhtiyaç sahibi olan bu öğrencilerimizin soğuk Kış günleri öncesinde yüzünü güldüren Metin Esin bey ve ailesine teşekkürlerimi sunarım. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep oğuz Çam ise, Patnos'ta yardıma muhtaç öğrencilerin çok olduğunu ve hayırsever vatandaşların her zaman bu tür anlamlı yardımlarını beklediğini belirterek şöyle dedi: "İş insanımız Metin Esin beyin bu örnek yardımseverliğini asla unutmayacağını belirterek hem okullarımızın idarecilerini hem de öğrencilerimizi onure ederek, soğuk kış günlerinin arifesi'nde onların yüzünü güldürmeleri bizi son derece sevindirmiştir. İş İnsanımız Metin Esin'in bu güzel yardımları yapması bizi son dere mutlu etmiştir. Türkiye de böylesi hayırsever iş insanlarına ve kurumlara her zaman ihtiyacımız var. Allah kendilerinden razı olsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Yapılan yardım dağıtım programına Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Cumhuriyet Baş Savcısı Mehmet Emin Çıplak, İş İnsanı Metin Esin, Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam ve misafirler katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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