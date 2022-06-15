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Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
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Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı Bilecik'te düzenlenen pasta yarışması 11 adaylar kıyasıya yarışırken, muzlu ve çilekli pasta yapan Ebru İnanç birinci oldu.

Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen pasta yarışması 11 adaylar kıyasıya yarışırken, muzlu ve çilekli pasta yapan Ebru İnanç birinci oldu.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi pastacılık kursunda eğitim alan 11 kursiyeri, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ve il müdürlerden oluşan jüri üyelerine yaptıkları pasta sundular. Heyecanlı anlar yaşandığı yarışmada ilk 3'e girenlere hediyeleri takdim edildi. Bilecik Halk Eğitim Merkezi Seyfettin Yıldız, derece giren kursiyerlerin isimlerini açıklayarak, "Pastacılık kursumuzun yarışmasını gerçekleştirmiş olduk. Çok kıymetli çalışmalar oldu. Başta kurs öğretmenimiz Çiğdem hanıma ve dereceye giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Kursumuzda 48 öğrencimiz vardı 11'i yarışmaya katıldı"

Pastacılık Kursu Öğretmeni Çiğdem Çokal, ise Kasım ayında başlamış oldukları kursun bugün itibariyle bittiğini söyleyerek, "Kurs sonunda böyle bir organizasyon hazırladık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çok güzel bir gün geçirdik sayelerinde. Müdürüm başta olmak üzere bize böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ediyoruz. Kursumuzda 48 öğrencimiz vardı 11'i yarışmaya katıldı. Derecelerini aldılar, yarıştılar" dedi.

Yarışmada birinci olan Ebru İnanç, birinci olmayı beklemediğini söyleyerek herkese teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

Yunus Fatih Kadiroğlu Bilecik Yerel Haberler

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