Parlamentolar Arası Birlik'in 152. Genel Kurulu 2026'da İstanbul'da

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanı Vekili Efkan Ala, Parlamentolar Arası Birlik'in 152. Genel Kurulu'nun 2026 yılında İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Bu karar, Türkiye'nin uluslararası diplomatik itibarını güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

AK Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Vekili Efkan Ala, Parlamentolar Arası Birlik'in 152. Genel Kurulu'nun 2026 yılının Nisan ayında İstanbul'da düzenlenecek olmasına ilişkin, "Bu önemli karar, Türkiye'nin uluslararası toplum nezdindeki diplomatik itibarı ile küresel ölçekte diyalog, uzlaşı ve temsilde adalet ilkelerine dayalı bir parlamenter diplomasi anlayışına verdiği katkının takdiridir" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Vekili Ala, Parlamentolar Arası Birlik'in 152. Genel Kurulu'nun 2026 yılının Nisan ayında İstanbul'da düzenlenecek olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ala, Türkiye'nin uluslararası barışın ve çok taraflı diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlı tutumunu bir kez daha somut biçimde ortaya koyduğunu belirterek, "Dünya parlamentolarının köklü ve saygın platformu olan Parlamentolar Arası Birlik'in (Inter-Parliamentary Union-IPU) 152. Genel Kurulu, 2026 yılının Nisan ayında İstanbul'da düzenlenecektir. Bu önemli karar, Türkiye'nin uluslararası toplum nezdindeki diplomatik itibarı ile küresel ölçekte diyalog, uzlaşı ve temsilde adalet ilkelerine dayalı bir parlamenter diplomasi anlayışına verdiği katkının takdiridir. İstanbul'un ev sahipliği, tarih boyunca farklı kültürlerin kesişim noktasında yer alan bu kentin, günümüzde de ortak aklın ve çok sesli müzakerenin sembolü olma vasfını pekiştirmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
