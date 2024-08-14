Parkta korku dolu anlar: Bunalıma giren şahıs kendisini kamelyaya astı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma giren bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. OIayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi.
KENDİNİ KAMELYAYA ASTI
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.