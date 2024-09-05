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Papa Francis, İstiklal Camisi'ni ziyaret etti

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camisi'ni ziyaret etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camisi'ni ziyaret etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 12 günlük Asya Pasifik turunun ilk durağı dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. 275 milyonluk nüfusunun sadece yüzde 3'ü Katolik olan Endonezya ziyaretine Salı günü başlayan Papa Francis, bugün başkent Jakarta'da bulunan Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camisi'ni ziyaret etti. Papa Francis, İstiklal Camisi imamı Nasaruddin Umar ve 6 farklı dinin yerel liderleri ile bir araya geldiği cami ziyaretinde dini uyum ve çevrenin korunmasına ilişkin bir deklarasyon imzaladı. Camide konuşan Papa Francis, dinin çatışmaları körüklemek için kullanılmaması çağrısında bulunarak, insanlığın savaş, çatışma ve çevrenin tahrip edilmesinin yol açtığı "ciddi bir krizle" karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

Papa aynı zamanda İstiklal Camisi'ni caddenin karşısında yer alan bir Katolik katedraline bağlayan 28 metre uzunluğundaki tüneli de ziyaret etti. Papa Francis ve imam Nasaruddin Umar, farklı inançlara sahip insanların köklerini nasıl paylaşabileceğinin "anlamlı bir işareti" olduğunu söylediği "dostluk tünelinin" girişinde bir süre bekledi.

Widodo ile görüşmüştü

Papa Francis, 20 Ekim'de görevi Prabowo Subianto'ya devredecek olan Devlet Başkanı Joko Widodo ile dün bir araya gelmişti. Görüşmede yaptığı konuşmada Endonezya'nın "çeşitlilik içinde uyumu" sözünü yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Papa, Endonezyalıları çok çocuğa sahip olduğu için överek, "Böyle devam edin, herkes için, belki komik gelebilir ama bu ailelerin çocuk yerine bir kedi ya da küçük bir köpek sahibi olmayı tercih ettiği tüm ülkeler için bir örneksiniz" dedi.

Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u ziyaret edecek

87 yaşındaki Papa Francis, Endonezya'yı 35 yıl sonra ziyaret eden Papa oldu. Papa Francis, bugünkü temasları kapsamında Endonezya'nın en büyük futbol stadyumunda yaklaşık 80 bin kişinin katılması beklenen bir ayin düzenleyecek. Papa, Asya Pasifik turu kapsamında Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u ziyaret edecek. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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