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Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden ilk kez gönderdiği sesli mesajda, sağlığı için dua edenlere teşekkür etti. 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumunun stabil. olduğu belirtildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden ilk kez gönderdiği sesli mesajda, "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim" dedi.

PAPA HASTANEDEN SESLİ MESAJ GÖNDERDİ

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Papa, hastaneden ilk kez sevenlerine sesli mesaj gönderdi. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen gece duası sırasında dinletilen mesajında Papa, "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun" dedi.

Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi

DURUMU STABİL

Vatikan tarafından Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Papa'nın ateşinin olmadığı ve kan değerlerinin stabil seyrettiği belirtildi.

Papa Francis'in geçtiğimiz pazartesi günü iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşadığı ve nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığı bildirilmişti. Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.

Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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