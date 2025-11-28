Haberler

Papa 14. Leo'ya Bursa'dan coğrafi işaretli hediyeler
Güncelleme:
BURSA (İHA) – Papa 14. Leo'ya İznik ziyareti sırasında Bursa'nın coğrafi işaretli zeytin, kestane ve armudundan oluşan üç özel sepet ile Bursa ipeği üzerine hazırlanmış minyatür hediye edildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya, İznik temasları sırasında kentin simge ürünleri takdim edildi. Papa 14. Leo'ya üç ayrı sepette Bursa ile özdeşleşen zeytin–zeytinyağı, kestane ve armut armağan edildi. Hepsi coğrafi işaretli olan ürünlerle ilgili bilgi alan Papa, kendisine verilen ve Bursa ipeği kullanılarak hazırlanan özel minyatüre hayran kaldı.

İlk ziyaret Türkiye'ye

Mayıs ayında Papa seçilen 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanan Papa, ziyaretinin ikinci gününde Bursa'ya geldi. Papa 14. Leo, İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü törenlerine katılarak burada düzenlenen ayini yönetti.

Ayinin ardından İznik'te temaslarda bulunan Papa 14. Leo, Gemlik ziyareti anısına çeşitli hediyeler de kabul etti. Bu hediyeler arasında üç ayrı sepette Bursa'ya özgü ürünler ve özel olarak hazırlanan bir minyatür öne çıktı.

3 sepette Bursa lezzetleri

Papa'ya sunulan "zeytin sepeti"nde Gemlik ve İznik yöresine ait zeytin ve zeytinyağları, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretli Gemlik zeytini, yeşil domat zeytin, yeşil biber dolgulu zeytin, yeşil ızgara zeytin ve yeşil çizik zeytin yer aldı.

"Kestane sepeti"nde dünya çapında ünlenen AB coğrafi işaretli Bursa kestane şekeri ile Bursa kestanesi bulunurken, üçüncü sepette ise coğrafi işaretli Bursa Gürsu Deveci armudu takdim edildi.

Bursa ipeğinden minyatür

Papa 14. Leo'ya ayrıca Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'nın Uludağ'dan geleneksel bir minyatür takdim edildi. Bursa ipeği üzerine yapılan bu eser, Tarihi İpek Yolu mirasına gönderme niteliği taşıyor. Nusret Çolpan çizimi olan modern minyatür, kentin ipekçilik geçmişini ve Yeşil Bursa'nın tarihini yansıtan detaylarla dikkat çekiyor.

Papa'ya Bursa sunumu

Papa 14. Leo'ya üç ayrı sepette yer alan zeytin, zeytinyağı, kestane ve armut hakkında detaylı bilgiler verilirken, Bursa ipeğinin önemi ve şehrin tarihi kimliğini anlatan kısa bir sunum da yapıldı. Verilen bilgileri ilgiyle dinleyen Papa, Bursa minyatürüne hayran kaldığını belirterek hediyeler için Bursa halkına teşekkür etti.

Hepsi tescilli ürün

Bursa, zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye'nin en verimli bölgeleri arasında yer alıyor. Gemlik ve İznik yöresinin domat türü zeytinleri, iri ve etli yapısıyla kentin gastronomik mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Gemlik zeytini 2023'te, meşhur Bursa kestane şekeri ise bu yıl Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan ürünler olarak öne çıkıyor. Gürsu ilçesinin sembolü olan Deveci armudu da kendine has aroması ve coğrafi işaretiyle tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. - BURSA

