Papa 14. Leo Türkiye Temaslarına Devam Ediyor

Güncelleme:
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Ziyaret sırasında yüksek güvenlik önlemleri alındı ve çan sesleri eşliğinde ikindi ezanı okundu.

İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor. Türkiye'ye gelişinin 3. gününüde Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Papa 14. Leo'nun patrikhaneye girdiği sırada çan sesleri duyuldu. Bu sırada ikindi vaktinde ezan da okundu. Papa 14. Leo'nun patrikhanedeki programı devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
