Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii Ziyareti İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk resmi ziyareti kapsamında Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Papa 14. Leo'nun, Sultanahmet Camii'ne ziyareti öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor. İznik'teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel