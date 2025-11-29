Haberler

Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii Ziyareti İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii Ziyareti İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo'nun Türkiye'deki ilk resmi ziyareti kapsamında Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Papa 14. Leo'nun, Sultanahmet Camii'ne ziyareti öncesi bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor. İznik'teki ayinin ardından akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle güvenliği de güldürdü
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi

Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

Madenci servisi uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.