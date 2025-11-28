Papa 14. Leo, İznik'e geldi.

Haberler

Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri için İznik'e ulaştı. Papa, helikopterle stadyuma indi ve bazilikada bir ayin gerçekleştirecek.

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle hareket eden Papa 14. Leon, 15.10 sularında İznik'e geldi. Papa'yı taşıyan helikopter ilçe stadyumuna indi.

Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bazilikada bir ayine katılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
