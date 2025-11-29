Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti
Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü. Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo patrikhaneden ayrıldı. Papa 14. Leo, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'ya geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel