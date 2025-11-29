Papa 14. Leo Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Papa 14. Leo, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'ya geldi.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü. Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo patrikhaneden ayrıldı. Papa 14. Leo, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'ya geldi. - İSTANBUL