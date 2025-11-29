Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü

Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Papa 14. Leo, Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'da halka açık yapılan ayine katıldı.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin 3. gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü. Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ortak bir bildiri imzaladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Papa 14. Leo patrikhaneden ayrıldı. Papa 14. Leo, Sarıyer'de bulunan Volkswagen Arena'da halka açık yapılan ayine katıldı. Papa 14. Leo, ayinin ardından buradan ayrıldı.

Öte yandan, Papa'nın ziyaretinin son günü olan yarın, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle özel bir görüşme yapması bekleniyor. - İSTANBUL