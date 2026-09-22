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Pancarköy şehitleri 45. yılında törenle anıldı

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Pancarköy şehitleri 45. yılında törenle anıldı
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy’de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan 65 asker için anma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan 65 asker için anma töreni düzenlendi.

Pancarköy Şehitliğindeki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, şehitler için saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitlerin ruhuna dualar edildi. Katılımcılar, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve su döktü. Şehit aileleriyle de yakından ilgilenilen, sohbetler edilen, taziyelerin iletildiği program, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Törene; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 5'inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Babaeski Zırhlı Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay Hüseyin Erdönmez, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve diğer vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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