Pamukkale'de Yaz Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Hierapolis-Pamukkale Antik Kenti, yaz aylarında artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor. Geceye özel ışıklandırmalarla birlikte antik tiyatroda eşsiz manzara sunan Pamukkale, bayram tatilinde 53 bin 363 ziyaretçi ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında ikinci sırada yer aldı.

(DENİZLİ) - Denizli'nin beyaz cenneti Hierapolis- Pamukkale Antik Kenti'nde, yaz aylarıyla ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor. Gün batımını beyaz travertenlerde izleyen vatandaşlar, gece ışıklandırması ile de antik tiyatroda eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor.

Travertenleri ve Hierapolis antik kentiyle eşsiz zenginliğe sahip Pamukkale, gece müzeciliği projesi kapsamında tamamlanan ışıklandırma çalışmasıyla gece saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gece saatlerinde ışıklandırmaların açılması ile ayrı bir görsel şölenlerin oluştuğu Pamukkale'de hem antik tiyatroda hem de şehir ışıklarının manzarası ise görsel bir şov oluşturuyor.

Özellikle bayram tatilinde de vatandaşların büyük ilgisini çeken Pamukkale Ören yeri, 53 bin 363 ziyaretçi ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında ikinci sırada yer aldı. Efes Antik Kenti, 56 bin 423 kişiyle ilk sırada yerini korudu.

"Devletimizin bu bölgelere yatırım için teşvikler sunmasını bekliyoruz"

Denizlili bir vatandaş, Pamukkale'ye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Eşsiz güzelliğe sahip Pamukkale'ye ulusal ve uluslararası yatırımcıların da yatırım yapması gerekli. İlçe yapısı olarak fazla gelişmemiş durumda daha fazla uygun fiyatlı oteller olması gerekli. Devletimizin bu bölgelere yatırım için teşvikler sunmasını bekliyoruz. Bu güzelliği daha çok kişi yaşamalı ve bu bölgeler daha fazla turizm alanları olarak değerlendirilmeli" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı

Sokakta dehşet anları! Vatandaş, kadını tek hamleyle kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.