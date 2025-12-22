Haberler

Palandöken'de kar keyfi

Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, kayak severlerin akınına uğradı. Gece kayağının da yapıldığı bölgede kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Profesyonel ve amatör kayakçılar için birçok alternatif pist ve adrenalin dolu etkinlikler sunuluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hareketlilik başladı, kayak severler sezonu açtı.

Hem profesyonel hem de amatör kayakçılara hitap eden alternatif pistleriyle dikkat çeken Palandöken; snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi adrenalin dolu etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Gece kayağının da yapıldığı Palandöken'de son ölçümlere göre kar kalınlığı 55 santimetre oldu. Ayrıca Konaklı Kayak Merkezi de misafirlerine kapılarını açtı. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde sezonun başlamasıyla birlikte kış turizmine yönelik hareketlilik artarak devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
