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Broad Peak'teki çığda ölen 5 dağcının cesedi kurtarıldı

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Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda çığda hayatını kaybeden 10 dağcıdan 5'inin cesedi, Pakistan ordusunun helikopterleriyle bölgeden alındı. Ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın da aralarında olduğu cesetler Skardu'daki hastaneye nakledildi.

Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda yaşanan çığda hayatını kaybeden 10 dağcıdan 5'inin cansız bedenleri bulundukları bölgeden alındı.

Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda meydana gelen çığın ardından 9 dağcıyla birlikte kaybolan dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja ve beraberindeki dağcıların hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Pakistan ordusu günler sonra dağcıların cansız bedenlerine ulaştı. Çığda hayatını kaybeden 10 kişilik dağcının ölümünden yaklaşık bir hafta sonra 5 dağcının cesetlerini Pakistan ordusuna ait askeri helikopterlerle dağ yamacından alındı. Pakistanlı yetkililer, ünlü dağcı Purja'nın cansız bedeninin de alındığını aktardı.

Pakistan'da 30 Temmuz'da meydana gelen çığ sonucu dünyanın en yüksek dağlarından biri olan Broad Peak'te 43 yaşındaki Purja liderliğindeki 10 kişilik uluslararası dağcı ekibiyle iletişim kesmişti. Ekibi, kurtulan olmadığı geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı.

Pakistan Alp Kulübü (ACP) tarafından yapılan açıklamada, "Broad Peak Dağı'nda gerçekleştirilen en teknik açıdan zorlu kurtarma operasyonlarından birinin ardından Nirmal Purja, Wang Zhong, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa ve Killi Pemba Kilu Sherpa'nın cesetlerinin helikopterle Skardu CMH Hastanesine nakledildiğini doğruluyoruz" denildi. Açıklamada, gerekli prosedür ve belgelerin tamamlanmasının ardından dağcıların cesetlerinin İslamabad'a nakledileceği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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