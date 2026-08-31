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Pakistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

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Pakistan'ın Rawalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağları ve savunma ortaklığının güçlendirilmesi vurgulandı. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı.

Pakistan'ın Rawalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Pakistan'ın Rawalpindi şehrindeki Genelkurmay Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, törende, ortak değerler, karşılıklı saygı ve birbirlerine verilen kesintisiz destek geçmişine dayanan Pakistan ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik bağları ve yakın ikili ilişkiler vurgulandı.

Ülke milli marşlarının okunduğu törende, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cesareti ve fedakarlıkları anılırken, Pakistan ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan savunma ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılık yinelendi.

Törene katılan isimler arasında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nden yetkililer, askeri yetkililer ve diğer davetliler de yer aldı. Tören, Türk halkı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iyi dileklerin ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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